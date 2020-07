Lauréats des Grand Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches

Mascote du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile.

Le 16 juillet en matinée, Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 19 lauréats de la 35e édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. Avec la situation exceptionnelle vécue dans les dernières semaines, le Gala s’est tenu de manière virtuelle.

Plus de 70 personnes étaient en ligne pour souligner le dévoilement des Lauréats 2020. Rappelons qu’avec cette formule de vote électronique via le grandsprixdutourisme.com, Tourisme Chaudière-Appalaches est toujours la seule Association touristique régionale du Québec à mettre les visiteurs au cœur des évaluations et à tenir un concours des Grands Prix afin de célébrer l’excellence des entrepreneurs touristiques.

Dans L’Islet, soulignons les lauréats suivants : Le Vivoir de Saint-Jean-Port-Joli (boutiques et galeries d’art); Auberge la Marguerite de L’Islet (hébergement 6 à 40 unités); Le gîte chez Cody de Saint-Jean-Port-Joli (hébergement – gîtes, ex æquo); Auberge la Marguerite de L’Islet, (restauration – tables des produits du terroir, ex æquo), Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile (festival et événements touristiques).

Un cocktail officiel sera réalisé à l’automne 2020 pour souligner les lauréats et pour faire une remise officielle de leur prix. Également, la personnalité touristique de l’année 2020 sera dévoilée lors de cet événement.