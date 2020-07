Le Centre d’Archives vous attend

Dans le contexte de la COVID-19, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ont formé un comité composé de représentants des milieux public et privé des archives et des documents patrimoniaux, afin de formuler des recommandations pour accueillir de nouveau les chercheurs dans les centres d’archives.

Le centre d’archives de la Côte-du-Sud à La Pocatière, déjà en activité par le biais des appels téléphoniques et d’internet, met en place ces recommandations afin de recevoir les chercheurs dès le lundi 13 juillet.

Afin de permettre la fréquentation dans les meilleures conditions, la consultation des documents se fait sur rendez-vous seulement. Un entretien par téléphone, par courriel ou en ligne est mené avec le chercheur afin de préparer les documents d’avance ou de l’orienter sur les ressources disponibles en ligne.

Le chercheur apportera ses propres fournitures de bureau et outil informatique (portable, tablette, etc.) afin de pouvoir se brancher sur le réseau sans fil et accéder aux bases de données et aux outils disponibles. Il sera également invité à respecter les consignes mises en place, déjà fournies lors du premier contact.

Une fois les recherches terminées, les documents consultés seront mis en quarantaine dans un endroit prévu à cet effet.

Ces nouvelles façons de faire s’appliquent aux gens qui doivent faire des recherches sur place, mais autrement, les employés du centre d’archives sont toujours disponibles pour répondre à distance aux questions des chercheurs.