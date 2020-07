Le Centre d’art de Kamouraska plus accessible que jamais

Le Centre d’art de Kamouraska. Photo : Stéphanie Gendron.

Expositions exclusivement d’artistes de la région, accès gratuit, heures d’ouverture allongées… Le Centre d’Art de Kamouraska sera plus accessible que jamais cet été.

Si l’organisation a dû mettre une croix entre autres sur sa Rencontre photographique, qui aurait nécessité une certaine forme de rassemblements, ainsi que sur son événement d’ouverture de la saison estivale, on a su proposer des expositions adaptées à la situation, toutes préparées par des artistes de la région : Caroline Bolieu, Joan Sullivan, Nicolas Paquet, Nadine Boulianne et Geneviève Thibault, une situation qui ne pouvait pas mieux tomber pour encourager « l’achat local ».

Fleuve, routes rurales, attente et recommencement sont les assises principales des cinq nouvelles expositions qui seront présentées en salles, du 4 juillet au 7 septembre 2020.

L’équipe a pris quelques décisions devant favoriser l’accès au Centre d’art, entre autres la gratuité et les heures d’ouverture allongées, dans ce dernier cas une expérience intéressante avec la lumière que le coucher de soleil apporte au bâtiment. Comme d’autres attraits, on souhaite attirer la clientèle régionale, invitée à découvrir ou redécouvrir les lieux.

« On s’est dit qu’on allait s’amuser avec cela (la situation de la COVID-19). On s’est dit, comment on peut faire pour faciliter le séjour des gens? D’où l’idée d’offrir les entrées gratuites et les heures d’ouverture vraiment plus allongées, les gens sont en vacances », a dit Véronique Drouin, codirectrice du Centre d’art de Kamouraska.

« On souhaite que les gens soient prêts à sortir dans la région et entrer dans les lieux publics. On souhaite aussi que les gens profitent de tout ce qu’on a mis en place », ajoute Ève Simard, codirectrice.

Une nouvelle boutique est aménagée à l’entrée, offrant ainsi plus d’espace et davantage de créations en art et métiers d’art, l’endroit parfait pour dénicher ce petit quelque chose à offrir ou à s’offrir.

Également, une version virtuelle du programme d’éducation artistique pour enfants intitulé « Moi à l’œuvre » a rapidement été mise en place pendant la période de confinement afin d’offrir aux familles des activités artistiques stimulantes et gratuites, de garder actif le Centre d’art et d’affirmer sa présence numérique.