Le CPS souligne l’arrivée d’une nouvelle travailleuse de rang

Le CPS du KRTB souligne aujourd’hui son apport d’un montant de plus de 75 000 $ pour l’embauche de Mme Sabrina Roy, une nouvelle travailleuse de rang, en plus d’assurer une proximité de services en matière de prévention du suicide auprès des agriculteurs-agricultrices au KRTB.

Grâce à l’appui de iA Groupe financier, Bell Cause pour la cause, Centraide Bas-Saint-Laurent, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, ainsi que par le Défi Éverest de Rivière-du-Loup, l’organisme sera en mesure d’apporter une valeur ajoutée à un nouveau partenariat conclu avec l’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent et l’organisme Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA).

Alors que l’équipe du CPS du KRTB désirait embaucher une personne comme travailleur de rang, l’UPA poursuivait le même objectif. Il était donc naturel que les deux organisations allient leurs forces. Après plusieurs discussions, il a été convenu de mettre en commun les efforts pour le mieux-être des personnes du monde agricole et pour fournir un encadrement spécifique au travail de rang.

La contribution du CPS du KRTB portera sur une partie du salaire de la nouvelle travailleuse de rang, ainsi que les frais afférents pour le poste du secteur Ouest (KRTB). De plus, la nouvelle personne embauchée, Mme Sabrina Roy, bénéficiera de la formation spécifique en prévention du suicide.