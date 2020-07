Le Restaurant de la Montagne change de main

Propriété de Mme Guylaine Richard depuis une douzaine d’années, le Restaurant de la Montagne de Saint-Pascal change de main et est désormais opéré par Caroline Bérubé, à l’emploi de l’établissement depuis 10 ans.

La nouvelle exploitante avoue avoir profité de la période de confinement pour bien réfléchir à ce nouveau défi qu’elle entend relever essentiellement dans un esprit de continuité, sans changement brusque pour le moment. Ainsi, l’horaire restera le même, le restaurant étant ouvert seulement pour les déjeuners et les dîners, et les soirs sur réservation, depuis environ trois ans.

« On a un menu intéressant, au goût du jour et d’inspiration traditionnelle, que je désire faire connaître davantage dans le futur. Le Restaurant de la Montagne a beaucoup de potentiel et j’ai le souhait qu’il devienne l’endroit incontournable où déjeuner dans la région » poursuit Caroline Bérubé.