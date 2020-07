Ligue senior Puribec : Bon début de saison pour les Escaladeurs

Les premiers matchs de la saison ont été disputés le week-end dernier dans la Ligue senior Puribec. Les Escaladeurs de La Pocatière se démarquent déjà au classement après deux parties jouées contre Rivière-du-Loup et la nouvelle formation de Montmagny.

À domicile vendredi, Rémi Lévesque a poussé Maxime Savoie au marbre à l’aide d’un simple — il est venu marquer par la suite sur le simple d’Anthony Pelletier — pour briser l’égalité de 1 à 1 lors d’une poussée de trois points en fin de quatrième manche, menant ainsi les Escaladeurs de La Pocatière vers une victoire de 5 à 3 sur le CIEL-FM de Rivière-du-Loup. Les gagnants ont joué avec le feu en sixième manche en permettant au CIEL-FM de rétrécir l’écart de 5-1 à 5-3 sur deux points non mérités.

Samedi à Montmagny, Martin Bossé et Patrick Redmen des Escaladeurs de La Pocatière ont uni leurs efforts au monticule pour ne donner que trois coups sûrs et blanchir les Toitures Pro Lemieux-Promutuel assurance de Montmagny au compte de 4 à 0. Anthony Pelletier a brisé la glace en quatrième manche avec un simple sur buts remplis qui a envoyé Patrick Redmen au marbre. Yannick Pelletier a cassé les reins de l’équipe locale avec un coup de circuit de trois points avec deux prises et deux retraits en début de septième manche.

Avec deux victoires en deux matchs, les Escaladeurs entament la saison ex æquo avec Témiscouata en tête du classement de la Ligue senior Puribec.