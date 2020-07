Louis-Philippe Lauzier début la saison en force

Le 18 juillet avait lieu le premier programme de la saison de l’équipe #72 LP Lauzier à l’Autodrome Montmagny avec la Série Sportsman TEC.

Après un hiver à travailler sur la voiture en collaboration avec Michael Lavoie, Louis-Philippe Lauzier était sûr de mettre en piste une voiture compétitive qui lui permettrait d’atteindre la victoire.

En séance de pratique, l’équipe #72 LP Lauzier a réalisé le 2e meilleur temps. Lors des qualifications, le pilote a terminé en 2e position tout juste derrière le #20 Jean-François Bouvrette avec qui il a livré une chaude lutte tout au long de la journée.

La voiture #72 Rousseau Métal/Boulevard Lexus-Toyota a donc pris le départ en 2e position. La compétition était forte dès le début, mais le pilote était solide en piste, ne concédant aucune position à ses adversaires. Lors d’une relance, autour du 26e tour, l’essence s’est mise à bouillir et la voiture s’est complètement arrêtée avant de repartir, réléguant l’équipe #72 LP Lauzier à la 12e position.

Lauzier a ensuite remonté le peloton avec une détermination sans fin. Après de belles batailles, entre autres le #77 Mickael Isabelle et le #20 Jean-Francois Bouvrette, l’équipe est allée chercher sa première victoire de la saison. Le travail pour rendre la voiture compétitive et la solide performance du pilote de Saint-Pacôme auront permis de rendre cette victoire possible.

Au classement général, l’équipe #72 LP Lauzier est actuellement en tête à égalité avec le #20 Jean-Francois Bouvrette. Prochain rendez-vous : 8 août à l’Autodrome Montmagny.