Objectif dépassé pour « Le Kamouraska se serre les coudes ! »

Restaurateurs participants. Photo : Courtoisie.

Le Kamouraska s’est serré les coudes en juin, c’est le cas de le dire. En plus d’être mobilisé pour soutenir les troupes qui combattaient le feu de tourbe des Tourbières Lambert à Rivière-Ouelle, plus d’une centaine de donateurs ont contribué à une campagne spéciale pour les plus démunis.

Constamment aidé depuis le début de la pandémie, Moisson Kamouraska avait quelques craintes à l’effet que l’objectif ambitieux d’amasser 25 000 $ en moins d’un mois ne soit pas atteint. Il a plutôt été dépassé, grâce à 110 donateurs qui ont remis 30 070 $. Desjardins, Caisse Centre Est du Kamouraska et Caisse de l’Anse de La Pocatière ajoutent 25 000 $ dans le cadre du programme « Du cœur à l’achat ».

« Les donateurs, ce sont un peu monsieur madame tout le monde. On a aussi des gens comme le comité de la pauvreté de Saint-Pacôme et la Saint-Vincent-de-Paul qui n’ont pas eu à répondre durant la période du COVID. Ils nous ont donné un montant d’argent pour nous aider. L’argent vient des citoyens, mais aussi des comités qui se sont sentis interpellés à donner à cette cause », a dit la directrice de Moisson Kamouraska Mireille Lizotte.

Cet argent permet donc de financer des mets préparés par six restaurateurs : Broggi Traiteur, Resto-Pub Le St-Pascal, Café Azimut, le Buro Grill&Bar, Auberge Cap Martin et Auberge Comme au premier jour.

Depuis trois semaines, des centaines de portions ont été remises grâce au dépannage alimentaire et la réponse est très positive, a pu constater Mireille Lizotte.

« Ce fut un 20 jours assez intense. J’ai eu au moins trois téléphones de gens qui m’ont dit félicitations, quelle belle idée, c’est délicieux. Une dame m’a dit qu’elle n’avait jamais mangé un poulet tendre comme cela ! Je suis un peu surprise de la réponse des gens », a aussi dit Mme Lizotte.

Le programme devrait donc se poursuivre encore 10 semaines. Il n’est pas exclu qu’occasionnellement ou spontanément, l’expérience soit tentée de nouveau.

Intitulée « Le Kamouraska se serre les coudes ! », la campagne avait comme objectif de permettre à Moisson Kamouraska d’offrir des mets préparés à sa clientèle, tout en soutenant la relance de six restaurateurs de la région qui subissent les contrecoups de la COVID-19. Initiée par Moisson Kamouraska, l’idée s’est concrétisée grâce à l’intervention de Promotion Kamouraska.