On bouge pour la FAC : un bilan positif

Muraille souvenir.

En raison de l’évolution de la pandémie, mais surtout pour assurer la sécurité des participants, des bénévoles et des collaborateurs, la Fondation André-Côté avait annoncé le report de la 10e édition du Défi Vélo André-Côté. Souhaitant se rassembler au même moment, le comité organisateur a mis sur pied des rendez-vous virtuels du 10 au 12 juillet #OnBougePourLaFAC.

L’événement virtuel s’est traduit par la diffusion de diverses capsules récréatives et sportives. Les gens étaient invités à bouger soit par la nage, la course, la marche, le vélo ou toute autre activité pendant ces trois jours pour cumuler des kilomètres, et ceux qui le souhaitaient, transmettre un don à la Fondation.

Près de 75 personnes ont participé à l’événement 100 % virtuel, #OnBougePourLaFAC. 2 800 kilomètres ont été parcourus à la nage, à la course, à la marche et à vélo. Grâce à cette implication, un montant de 10 575 $ a été amassé afin que la Fondation puisse continuer d’offrir des services gratuits sur l’ensemble du territoire du Kamouraska, de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise.

Parmi les sommes amassées, soulignons le Regroupement des caisses Desjardins du Kamouraska qui a participé à hauteur de 2 000 $ et celle de la Caisse de l’Anse de La Pocatière qui a remis un montant de 250 $, montant équivalent aux achats de billets de loterie par les employés de cette caisse.

Rappelons également la participation remarquable de certains participants dont le Club de course les Vagabons-Pieds, des employés de Desjardins ainsi que des cyclistes ou des bénévoles qui sont présents habituellement aux Défis Vélos André-Côté. Le 12 juillet, 15 cyclistes ont formé trois pelotons, accompagnés d’Yves Bernier, Philippe D’Anjou et Marie Gaudreau, pour sillonner les routes du Kamouraska parcourant 1 200 km.

Victor Pelletier, Patric Picard, Francis Ouellet, Isabelle Pelletier, Sophie Dionne et Annie Hodgson sont les six récipiendaires des certificats-cadeaux qui ont été tirés parmi les participants. Ils pourront déguster un plat ou se sucrer le bec dans la région à la Ferme Cybèle, chez Côté Est, au Comptoir Gourmand, au Bar Laitier La Crème-Rit, à la Boucherie Rossignol ou au Café Azimut.

Loterie annuelle

Un peu plus de 1250 billets ont trouvé preneurs cette année. Le tirage s’est tenu le 11 juillet 2020 en mode virtuel au Centre Bombardier de La Pocatière. Les gagnants 2020 sont : Audrey Gamache de Saint-Jean-Port-Joli (1er prix – vélo de montagne électrique EVO Fire Ridge); Nathalie Pelletier de Saint-Roch-des-Aulnaies (2e prix — refroidisseur incluant 25 bouteilles de vin); Marjolaine Emond de Saint-Pascal (3e prix — forfait deux personnes Golf et Gourmandise); Diane Dubé de La Pocatière (4e prix — forfait quatre personnes Zone Aventure); Jasmine Godbout de Gatineau (5e prix — Casque d’écoute à conduction osseuse).

Le comité organisateur donne rendez-vous aux cyclistes et aux marcheurs pour la 10e édition qui se tiendra le 10 juillet 2021.