Plus de 160 cyclistes ont pris d’assaut les routes et sentiers de l’Est-du-Québec

Photo : Jacek Dylag (Unsplash.com).

Depuis le 11 juillet, des cyclistes de tous âges et de tous niveaux, provenant d’ailleurs et de partout dans l’Est-du-Québec, ont participé à l’activité « Ton Défi Vélo Plein Air » organisée au profit de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19, chaque participant était libre de choisir le trajet et la durée du défi, de même que la date de sa tenue.

Au total, 162 cyclistes ont répondu à l’appel lancé par le président d’honneur Pierre Blier et les ambassadeurs de l’événement. Ce mouvement de solidarité a permis d’amasser la somme de 80 000 $, en date du 21 juillet, somme qui sera entièrement versée à l’Association du cancer de l’Est du Québec afin d’offrir aux personnes atteintes de cancer et leurs proches, partout au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, des services qui les aident à se sentir mieux physiquement et psychologiquement.

« Je tiens à remercier tous ceux qui ont pédalé avec nous, à distance ! C’était extrêmement motivant de savoir que nous étions plusieurs à rouler pour la cause au cours des derniers jours ! Je relève moi-même le défi depuis déjà 16 ans et je peux vous confirmer que chaque dollar récolté par les participants permet d’apporter du réconfort aux gens de notre communauté, les aide à traverser plus sereinement la maladie. C’est très gratifiant de réaliser qu’on peut faire autant de bien simplement en participant à cette belle activité cycliste », s’exclame Pierre Blier.