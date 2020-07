Pour un bal des finissants accessible à tous

De gauche à droite : Marion Perreault, responsable du projet ; Lucille Castonguay, Ginette Ouellet Desbiens et Raymonde Fortin, bénévoles à la friperie Fil en bouton. Photo : Courtoisie.

Marion Perreault de La Pocatière a toujours trouvé inéquitable que des élèves de 5e secondaire ne puissent avoir accès à leur bal des finissants pour des raisons monétaires. Aujourd’hui étudiante en techniques de travail social au Cégep de Lévis-Lauzon, elle s’est donné pour mission de rendre ce rêve accessible à tous les adolescents de la Côte-du-Sud.

L’idée est ambitieuse. Marion Perreault en est bien consciente. Bientôt, le Cégep reprendra et elle devra conduire ce projet en parallèle avec ses études. Heureusement, la jeune étudiante qui entamera cet automne la deuxième année de sa technique peut compter sur le soutien de l’organisme Soupe au bouton pour lequel elle travaille et qui s’occupe de friperie Fil en bouton de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

« Ils m’ont aidé à mettre en place le projet, à rédiger le communiqué de presse et ils doivent aussi m’accompagner dans la recherche de partenaires », mentionne-t-elle.

Parce que le projet de Marion n’implique pas seulement d’amasser des robes de bal et des complets à offrir gratuitement. La jeune femme désire que tous les garçons et les filles de 5e secondaire qui seront parrainés par son projet « Un bal pour tous » puissent vivre une expérience de bal des finissants équivalente à celle des autres adolescents. Ainsi, elle prévoit rechercher activement des couturiers, fleuristes, coiffeurs, maquilleurs, nettoyeurs et même des entreprises en transport qui désirent s’engager pour le printemps prochain.

« Avant, j’aimerais amasser au moins 35 robes de bal ou complets, ce qui me permettrait d’en fournir cinq dans chacune des sept écoles secondaires publiques et privées allant de Montmagny à Saint-Pascal. »

Un objectif réaliste que Marion croit possible d’atteindre avant Noël. Déjà, elle avoue avoir amassé 11 robes de bal et un complet sans aucune publicité. Une collecte est d’ailleurs prévue le 11 août prochain à la friperie Fil en bouton de Saint-Jean-Port-Joli (318, rue Verreault, local 24).

Elle prévoit ensuite rencontrer les sept écoles secondaires du territoire à l’automne afin de confirmer leur participation au projet. Marion désire que l’ensemble du processus soit confidentiel, du référencement des élèves à leur sélection.

Pour plus d’information, contactez l’organisme Soupe au bouton au 418 358-6001, soupeaubouton@gmail.com ou encore Marion Perreault, au 581 337-0341.