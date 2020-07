Quand COVID-19 rime avec opportunités

Sophie Poulin de Courval. Crédit photo : Caroline Bolieu.

La musicienne de Saint-Joseph Sophie Poulin de Courval a connu tout un printemps. Plutôt que de se retrouver confinée à attendre que la « vie » reprenne, elle a pu réaliser trois nouveaux projets, dont la réalisation de quatre capsules à l’émission « L’École à la maison » diffusée à Télé-Québec.

Dès qu’elle a vu les titulaires des écoles primaires proposer des travaux à la maison, au début de la pandémie, elle s’est dit pourquoi ne pas faire de même avec la musique. Pour ses élèves des écoles primaires La Croisée à Rivière-du-Loup, Notre-Dame-du-Portage et Saint-André, elle a créé les « capsules tapageuses » où les enfants étaient invités à répéter les rythmes avec des outils aussi simples et accessibles qu’une chaudière et deux cuillères en bois.

Puis, une collègue lui a suggéré de passer une audition pour un projet important où l’on cherchait des professeurs, ce qu’elle a fait, par vidéo.

Le lendemain, on lui annonçait qu’elle était choisie pour le fameux projet « L’École à la maison » du gouvernement du Québec et diffusé à Télé-Québec. « C’est là que l’on peut voir que malgré toutes les contraintes, des opportunités peuvent se présenter. Dans mon cas, cela m’a permis de faire des projets que je n’aurais jamais pensé faire », confie l’artiste.

Elle propose une première capsule, qui racontait comment sonoriser une histoire, puis une autre et une autre. En tout, elle participera à plusieurs semaines d’école à la maison, avant la reprise.

« J’y ai investi beaucoup de temps et d’énergie. Il fallait suivre le programme (NDLR : du ministère), faire attention à chaque mot et renforcer les apprentissages », ajoute Sophie Poulin de Courval.

À son retour en classe, elle a eu la chance de montrer la dernière capsule à ses élèves et a pu observer leurs réactions. « Ils m’en ont parlé à mon arrivée, ils étaient bien fiers. C’était beau de voir à quels moments ils riaient, quels moments les captivaient ».

Puis, à trois semaines de la fin des cours, elle a organisé, avec sa collègue, Isabelle Busseau, un autre genre de spectacle qu’elle n’aurait pas pensé faire. Un spectacle dans la rue pour les élèves des écoles La Croisée, filmé par MAtv, avec l’aide… de chaises et de percussions corporelles.

« Comme artiste, tout cela m’a permis de revoir mes perceptions. De se retourner sur un 10 cents, être résiliente et trouver des solutions quand ça ne fonctionne pas. Finalement, dans les circonstances, ç’a donné de très beaux résultats », conclut-elle.