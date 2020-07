Relève pour la Librairie l’Option

De gauche à droite : Sylvain Hudon, Marie-Claire Robitaille, Christine Picard, Josée Létourneau et Rémi Faucher. Photo : Courtoisie.

Après 25 ans dans le monde du livre, Marie-Claire Robitaille et Sylvain Hudon, propriétaires de la Librairie l’Option, cèdent l’entreprise à Mmes Christine Picard et Josée Létourneau, ainsi qu’à Monburo.ca, dont le propriétaire est M. Rémi Faucher.

À compter du 1er août, ce groupe sera le nouveau propriétaire de la Librairie l’Option de La Pocatière, laquelle sera gérée et opérée par Mme Picard, avec l’appui de ses partenaires.

Tout au long de leur aventure dans le domaine du livre, la philosophie de Marie-Claire et Sylvain a été de prioriser le service client, la proximité et la diversité. Au fil des ans, la Librairie l’Option a changé d’emplacement à trois reprises afin d’augmenter sa superficie et d’ajouter divers services au profit de sa clientèle.

« Nous sommes fiers de pouvoir céder l’entreprise à une jeune libraire qui compte plusieurs années d’expérience en librairie et qui s’est établie dans le Kamouraska depuis peu. Dans un contexte où trouver de la relève n’est pas toujours facile, nous sommes heureux d’avoir rencontré Christine, qui par sa vision d’avenir et son amour du métier, saura bien servir la clientèle et apportera un vent de nouveauté sur la librairie, tout en conservant ce service à La Pocatière », ont déclaré les copropriétaires cédants.

« Je suis vraiment heureuse de m’être établie dans la belle région du Kamouraska et de pouvoir concrétiser mon rêve d’avoir ma propre librairie. La Librairie l’Option est superbe, nous sommes choyés de l’avoir en région et mes partenaires et moi sommes fiers de pouvoir, dès le 1eraoût, poursuivre tout le travail fait durant les 25 dernières années », ajoute Christine.

« Nous sommes enthousiastes de soutenir une jeune femme dynamique comme Christine dans son rêve et d’ainsi permettre à notre communauté de continuer d’avoir accès à une librairie. Il est important pour nous de soutenir l’achat local et la vie sociale et économique de notre région », ont déclaré Josée Létourneau et Rémi Faucher.

Marie-Claire Robitaille et Sylvain Hudon remercient leurs employés pour leur dévouement tout au long de ces années ainsi que leur fidèle clientèle pour sa confiance et son soutien constant depuis les débuts.