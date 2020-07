Retour du concours de sculpture de bois de grève

L’édition 2020 du Concours de sculpture de bois de grève de la Chapelle du Quai de Rivière-Ouelle se tient jusqu’au 23 août prochain. Le Centre communautaire de la Pointe-aux-Orignaux (CCPO) invite la population à créer une sculpture originale faite de bois de grève et de matériaux retrouvés sur les rives du fleuve, et à la présenter au concours.

Un jury composé de quatre membres établira les quatre sculptures gagnantes à partir des critères suivants : originalité, qualité visuelle et qualité technique. Trois prix sont réservés à la catégorie Adultes (16 ans et plus) et un prix est réservé à la catégorie Enfant (moins de 16 ans). Les évaluations du jury se feront le 22 août 2020 et les prix seront décernés lors de l’Assemblée générale du Centre communautaire de la Pointe-aux-Orignaux le 23 août 2020.

Pour sa nouvelle édition 2020, une fiche d’inscription est disponible au Café de la Chapelle du Quai. Elle peut aussi être téléchargée sur la page Facebook de la Chapelle du Quai.

Informations : info.chapelleduquai@gmail.com.