Rivière Ferrée : Un exemple de cohabitation agricole et récréative

Les participants sur la rivière avant le départ. Photo : Maxime Paradis.

Une activité kayak tenue sur la rivière Ferrée a permis aux participants de découvrir un cours d’eau en harmonie avec le milieu agricole qu’il traverse, propice aux activités récréatives et moteur d’un circuit court à l’échelle de deux municipalités. Organisée par les MRC de L’Islet, de Montmagny et l’OBV de la Côte-du-Sud, l’activité s’inscrivait dans le cadre du projet de sensibilisation citoyenne « À proximité de nos terres » prévu sur trois ans.

Tenue le 11 juillet dernier, l’activité avait pour objectif de contribuer à développer une meilleure compréhension de la réalité des producteurs agricoles et une culture citoyenne agricole au sein de la population. Par l’aménagement ou le respect des bandes riveraines par les producteurs agricoles la bordant, la rivière Ferrée, qui traverse Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnaies, se distingue aujourd’hui par la qualité de son environnement permettant ainsi la pratique d’activités récréatives.

« De plus en plus de gens viennent pratiquer le kayak sur la rivière. Il n’est pas rare non plus de voir des petites familles se baigner en été », indique Christian Joncas du Club de plein-air des Aulnaies, qui initie le grand public à ce sport sur la Ferrée depuis maintenant quelques années.

Aujourd’hui retraité du milieu agricole, il a été un de ces riverains avant-gardistes qui a grandement contribué à améliorer l’état de santé de la rivière Ferrée par le passé, ce qui explique pourquoi la population se réapproprie aujourd’hui le plan d’eau.

Anciennement producteur de lait et de céréales à la Ferme Rivière Ferrée, il a imposé un virage bio à son entreprise dès le début des années 90. Il a également planté près de 15 km de haies brise-vent dans ces champs sur une période de 12 ans, ce qui lui a permis de moins exposer sa maison aux amas de neige en hiver, de protéger ses sols des excès de température et de stabiliser ses rendements sur le long terme.

Pour le chargé de projet à l’OBV de la Côte-du-Sud, Rémi Veilleux, le cas de Christian Joncas est parlant. L’impact économique que ses actions ont eu sur son entreprise a non-seulement été positif, mais le cumul de celles-ci à celles d’autres producteurs environnants a permis l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière Ferrée.

« Quand les poissons et certains organismes benthiques sont de retour dans une rivière, c’est un très bon indicateur de l’amélioration de la qualité de l’eau », a-t-il ajouté.

Prendre conscience

Les participants à l’activité du 11 juillet ont donc pris conscience de cet état de fait, en plus de découvrir que la Ferrée est au cœur d’un circuit court aux retombées économiques certaines pour Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnaies. La visite du moulin de la Seigneurie des Aulnaies, où l’on moud le grain bio des producteurs céréaliers de ces deux municipalités servant à faire de la farine, et ensuite, le pain à la boulangerie avoisinante, visait à faire comprendre cette réalité que plusieurs ignorent.

Un panneau d’interprétation a aussi été inauguré au parc des Méandres, lors de cette journée, afin de sensibiliser la population aux bonnes pratiques culturales adoptées en bordure de la rivière. Un code QR présent sur le panneau renvoie ensuite à une carte interactive et évolutive qui dévoile davantage d’informations sur le cours de la rivière Ferrée.

Circuits vélo

La directrice du service de l’aménagement du territoire à la MRC de L’Islet Geneviève Paré mentionne que la prochaine activité du projet de sensibilisation citoyenne « À proximité de nos terres » sera à vélo et se déroulera du 1er août au 15 septembre. Deux circuits en milieu agricole — un dans Montmagny et un autre dans L’Islet — invitera les cyclistes à prendre des photos de l’environnement qui défilera sous leurs yeux. Un concours avec différents prix à gagner sera organisé. Plus de détails seront communiqués sous peu.