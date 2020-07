Saint-Onésime réclame une étude au ministère des Transports

Saint-Onésime-d’Ixworth réclame une étude sur l’intersection composée de la route Sainte-Anne-Saint-Onésime, de la rue Ouellet, du 4e Rang Ouest et du chemin du Village. Ce carrefour inhabituel qui implique un tronçon de route de juridiction provinciale est jugé dangereux par la Municipalité.

L’étude que Saint-Onésime espère voir se réaliser doit proposer des solutions de réaménagement de ce carrefour en « T », situé dans une courbe, et où une rue résidentielle (rue Ouellet) termine son parcours dans l’angle mort d’une des branches (chemin du Village). La route Sainte-Anne-Saint-Onésime et le chemin du Village, qui sont en fait la continuité du même tronçon de route, sont de juridiction provinciale, de là la demande adressée par la Municipalité au MTQ.

« C’est une intersection qui n’est pas sécuritaire et qu’on aimerait qu’elle soit réaménagée. L’étude que la Municipalité réclame au Ministère permettrait d’harmoniser les modifications des routes qui sont sous notre responsabilité (rue Ouellet et 4e Rang Ouest) avec celles sous la leur (route Sainte-Anne-Saint-Onésime et chemin du Village) », explique la directrice générale de la Municipalité, Nancy Lizotte.