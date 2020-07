SEBKA et Zone Aventure : tous dehors!

Le plein air a définitivement la cote durant cette période post-confinement. Les gens se ruent dans les sentiers, les campings et les activités extérieures. Toutefois, la capacité d’accueil a nettement diminué en raison des mesures sanitaires.

Après plusieurs étés d’achalandage à la hausse, Tony Charest de la SEBKA de Saint-André et Zone Aventure de Saint-Joseph avoue qu’il aurait sans doute droit à un autre été historique, vu la demande. Toutefois, son équipe et lui ont dû prendre des décisions en respect des consignes sanitaires, mesures qui font que la capacité est nettement réduite.

« C’est nous qui devons restreindre. On refuse, on refuse, on n’a pas le choix de mettre un frein. La réponse est toutefois super belle. On “book” rapidement », commente Tony Charest.