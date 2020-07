Série de vols sous enquête à La Pocatière

Voiture de police au Cours Painchaud ce matin. Photo : Maxime Paradis.

Une série de vols survenus dans des commerces de La Pocatière est actuellement sous enquête par la Sûreté du Québec (SQ). Le tout serait survenu la nuit dernière au Cours Painchaud et au Carrefour La Pocatière.

Selon Hélène Nepton du service des communications de la SQ, des enquêteurs ont été déployés afin de vérifier une introduction par effraction dans un commerce, à la suite d’un appel logé vers 1 h 30 dans la nuit de dimanche à lundi.

« Quelqu’un qui venait s’entraîner a remarqué que la porte avait été forcée », de préciser David Pelletier, propriétaire de la salle d’entraînement Le Gymnase, ouverte 24 h et située au Cours Painchaud.

Selon lui, toutes les autres entreprises de l’immeuble commercial locatif (notaire, denturologiste, Groupe conseil agricole) auraient été victimes des malfrats, à l’exception du Salon de quilles au sous-sol, dont il est également propriétaire. « La porte est blindée », a-t-il ajouté.

Même s’il dispose de caméras de surveillance au sein de sa salle d’entraînement, David Pelletier indiquait qu’il était très difficile d’identifier les individus qui ont pénétré à l’intérieur de son commerce, ceux-ci étant masqués. Il n’est toujours pas non plus en mesure d’évaluer les dommages causés par cette introduction par effraction ni la valeur de ce que les malfaiteurs ont dérobé.

Sports Experts

Selon les informations qui nous ont été communiquées, des voleurs se seraient également introduits au magasin Sports Experts du Carrefour La Pocatière, situé quelques kilomètres plus loin. Nous n’avons toujours pas été en mesure de discuter avec le gérant de l’endroit afin de confirmer ces dires et aucun des éléments portés à notre attention ne nous permet de lier les deux événements, jusqu’à maintenant. Précisons néanmoins qu’il nous a été possible d’observer une policière de la SQ prendre des photos de l’extérieur du commerce lors de notre passage vers 8 h 30 ce matin.