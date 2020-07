Photo : Stéphanie Gendron.

Merci aux gens de l’Église qui se tiennent debout et qui ont tenu tête à cette demande de déplacer cette statue du site patrimonial historique qui est une grande fierté pour Saint-Pascal.

Ayez un respect pour notre patrimoine et notre religion. Je suis une nouvelle arrivante ici et j’apprécie beaucoup cette statue du Sacré-Cœur, surtout elle veille sur nous et ne dérange personne.

Rolande Morin, Saint-Pascal