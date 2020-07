Tournée touristique : Renouer avec le fleuve au Musée maritime

Marie-Claude Gamache. Photo : Maxime Paradis.

Le Musée maritime du Québec a changé plusieurs fois de visage ces dernières années. Comme sa directrice générale Marie-Claude Gamache se plaît à dire à la blague, les locaux qui ont visité l’endroit il y a déjà plusieurs années risquent de ne pas s’y retrouver.

D’année en année, le Musée maritime modernise et renouvelle ses expositions. Sa mission généraliste, rendant hommage à l’histoire du maritime du Québec, lui offre cette opportunité.

« On a tendance à oublier le patrimoine maritime dans notre région. Comme la voie maritime passe du côté nord du fleuve et que les liens en bateaux avec la rive opposée ont disparu dans notre région, on s’est un peu détourné du fleuve. Ce que le Musée maritime propose, c’est de renouer avec lui. Ne serait-ce que pour ça, c’est une très bonne raison pour les gens du coin de revenir le visiter », résume Marie-Claude Gamache.

COVID-19 oblige, le Musée maritime doit néanmoins s’adapter. Les rendez-vous culturels ont malheureusement été annulés cette année et les visites des bateaux suspendus. Marie-Claude Gamache assure toutefois travailler fort pour permettre au moins la réouverture du brise-glace Ernest-Lapointe, grande vedette du Musée maritime.

Quant à l’hydroptère, où il est impossible de mettre en place une visite à sens unique, celle-ci a été entièrement filmée et peut désormais être visionnée avec sous-titre à la mezzanine du Musée, devenue lieu d’exposition temporaire. Le tout est complété par des images d’archives montrant les essais de ce bateau unique au monde.

Abonné du musée

Le Musée maritime du Québec participe également cette année à la promotion « abonné du musée », à l’échelle de la Chaudière-Appalaches. En devant membre de l’un des six musées de étant partie prenante de cette initiative, il est possible pour l’abonné de visiter gratuitement les cinq autres établissements participants. Outre le Musée maritime à L’Islet, la Seigneurie des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies et le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli prennent part à la promotion.

Autrement, le Musée maritime du Québec conserve ses tarifs inchangés en cette période de la COVID-19. L’endroit est ouvert sept jours sur sept jusqu’à l’Action de grâces.