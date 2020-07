Tournée touristique : Un Vivoir conçu pour la distanciation physique

Maighan Gagnon. Photo : Maxime Paradis.

On pourrait pratiquement croire que Le Vivoir de Saint-Jean-Port-Joli avait anticipé la période actuelle de distanciation physique. Ouvert il y a un an, l’endroit s’impose depuis comme le nouveau carrefour des arts de Saint-Jean-Port-Joli : mezzanine d’exposition, galerie-boutique au 1er étage et ateliers vitrés et confinés pour chacun des artistes au rez-de-chaussée.

Rouvert au public depuis le 29 mai, les touristes sont de plus en plus présents, mais comme partout dans la région, on souhaite que les gens d’ici s’approprient l’endroit. Un souhait peut-être plus réaliste dans le cas du Vivoir, lui qui n’est pas encore connu de tous, son ouverture remontant à juin 2019.

Il n’en demeure pas moins que l’endroit demeure en constante évolution, de rappeler Maighan Gagnon, de telle sorte que même les citoyens locaux qui sont passés l’an dernier découvriraient quelque chose de complètement différent s’ils y retournaient cette année.

« Il y a constamment de nouveaux arrivages à notre galerie-boutique. À l’extérieur, nous exposons depuis cette année les œuvres de quatre artistes de la région, tandis qu’à l’intérieur on présente l’exposition de De lisière en lisière du peintre-lissier Guy Lemieux. Au rez-de-chaussée, les artistes ne produisent jamais deux fois la même chose, ce qui ajoute à l’aspect découverte des visiteurs. »

À défaut de déployer le calendrier d’événements initialement prévus à son agenda cet été, Le Vivoir a donc trouvé le moyen de demeurer fidèle à son ADN en suscitant la curiosité auprès des visiteurs. En ce qui a trait aux ateliers donnés par les artistes, ceux-ci se feront tout de même, mais il faudra faire une croix sur la spontanéité. Prévus à plus petite échelle et sur réservation, afin de respecter les directives de la santé publique, les intéressés doivent joindre Le Vivoir au préalable pour vérifier la disponibilité des artistes.