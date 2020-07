Tournée touristique : Une visite personnalisée de la Seigneurie des Aulnaies

André Anglehart devant le manoir seigneurial. Photo : Maxime Paradis.

Visiter la Seigneurie des Aulnaies comme vous ne l’avez jamais fait auparavant. L’invitation a de quoi piquer la curiosité. Le message est tout de même celui qu’André Anglehart, directeur général de ce site touristique emblématique de la MRC de L’Islet, désire faire entendre aux gens de la région.

Si les visites s’annoncent uniques cet été, c’est entre autres parce que la COVID-19 oblige la Seigneurie à fonctionner avec de petits groupes à la fois. L’ensemble des tours promet donc d’être plus « personnalisé » et les départs seront plus réguliers.

« L’occasion sera parfaite pour poser des questions aux guides-interprètes », poursuit le directeur.

Avec son moulin banal toujours en opération et son manoir seigneurial d’inspiration victorienne dessiné par l’architecte Charles Baillairgé, la Seigneurie des Aulnaies demeure à ce jour le site d’interprétation du régime seigneurial le plus complet au Québec. Ce régime est celui qui organisait le quotidien des colons en Nouvelle-France et après la conquête britannique de 1760, jusqu’au milieu du 19e siècle.

« Une visite à la Seigneurie des Aulnaies nous permet de renouer avec cette partie de notre histoire qu’on a tendance à oublier. Une époque pas si lointaine où la société était encore hiérarchisée en classe de citoyens. C’est très difficile à imaginer encore aujourd’hui », rappelle André Anglehart.

Nouvelle roue

L’été 2020 sera également le dernier où les visiteurs pourront observer l’actuelle roue à godets. Vieille de 40 ans et rendue à la fin de sa vie utile depuis quelques années, celle-ci sera démontée au terme de la saison actuelle pour être remplacée par une autre identique à qui on promet une durée de vie tout aussi longue, dès l’an prochain.

Malgré la COVID-19, André Anglehart ajoutait que la Seigneurie des Aulnaies maintenait ses tarifs habituels pour la visite du site. Tous les premiers dimanches du mois, les visites sont toutefois gratuites. Le site est ouvert sept jours sur sept jusqu’au 7 septembre.