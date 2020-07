Transmettre le plaisir et le goût de cuisiner aux tout-petits

Geneviève Fortin et les enfants.

Une éducatrice en service de garde de La Pocatière s’est vue décerner récemment le titre d’ambassadrice des saines habitudes de vie par COSMOSS Kamouraska.

Geneviève Fortin, qui travaille dans le domaine depuis plus de 20 ans, cuisine des repas santé, équilibrés, diversifiés, originaux, attrayants et transmet aux petits le plaisir, l’habitude et le goût de cuisiner en les invitant à la préparation des repas.

« J’essaie de leur faire goûter différents aliments, comme, cette semaine, de la fleur d’ail que j’ai fait revenir dans le poêlon avec des tomates séchées, du romarin, des graines de citrouille, des petites tomates. Je les fais cuisiner avec moi, ils farcissent des brochettes, du poisson. Je crée des belles assiettes avec eux », raconte Geneviève Fortin.

Un peu avant midi, elle envoie une photo des repas aux parents, après avoir fait un montage d’assiettes digne d’un restaurant. Elle fait aussi affaire avec des producteurs maraîchers locaux pour ses légumes. Elle trouve des trucs pour intégrer des aliments qu’un enfant n’aimerait peut-être pas d’emblée.

« Je vais glisser des aliments qui à la base ils ne connaissent pas trop ou je les apprête de différentes façons. Exemple, des asperges ou des champignons, que tu peux manger au potage, en salade, sur le BBQ… Aussi je sors des images sur internet pour leur dire ce qu’on peut faire avec tel aliment. J’ajoute un petit plus aussi, exemple un potage de navet avec un filet de sirop d’érable», ajoute l’éducatrice en service de garde.

Selon elle, juste le fait de partager le déballage de l’épicerie, l’élaboration du menu, la fabrication du repas et le montage de l’assiette avec les enfants, qui sont âgés jusqu’à 5 ans, pique la curiosité. Pour son implication et son magnifique travail auprès des enfants, Geneviève Fortin mérite le titre d’ambassadrice des saines habitudes de vie.