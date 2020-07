Travailleurs de rang : Un service de soutien en santé psychologique adapté pour le secteur agricole

La Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent considère la santé psychologique des agriculteurs et agricultrices comme une priorité régionale. Suite au Forum interrégional d’avril 2016, la Fédération s’est engagée à initier une stratégie d’intervention.

Un comité regroupant des représentants de la santé et des services sociaux, des centres de prévention du suicide (CPS), du MAPAQ, du milieu municipal en plus de ceux de la Fédération ont élaboré un plan d’action qui vise les objectifs suivants : assurer sa mise en œuvre concertée et son suivi; étendre le réseau de sentinelles agricoles sur tout le territoire; promouvoir et valoriser l’équilibre de vie; parler de santé psychologique et faire connaître les services d’aide; mettre en place un réseau de travailleurs de rang (prioritaire); évaluer la faisabilité d’un fonds régional sur la santé psychologique.

Les démarches ont permis de conclure un accord avec l’organisme Au Coeur des familles agricoles (ACFA) le déploiement de travailleurs de rang dans l’ensemble du Bas-Saint-Laurent. Selon Gilbert Marquis, président de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent : « La présence de travailleurs de rang est une belle réalisation des efforts fournis par les intervenants de la région, ACFA et le gouvernement du Québec pour soutenir des producteurs agricoles et préserver leur bien-être. Aujourd’hui, a lieu enfin le lancement officiel des actions et services spécifiques. Nous en sommes particulièrement fiers. »

La mission d’ACFA est d’offrir des services psychosociaux de première ligne favorisant l’amélioration du bien-être des familles agricoles sur tout le territoire du Québec. L’écoute, l’aide et l’accompagnement des travailleurs de rang d’ACFA auront permis à l’organisme d’être reconnu par le milieu agricole et le réseau de la santé et des services sociaux comme étant la référence provinciale en intervention psychosociale pour les familles agricoles.

Sabryna Beaulieu et Sabrina Roy sont les deux travailleuses de rang qui vont couvrir le Bas-Saint-Laurent. Mme Beaulieu concentrera ses interventions dans les MRC de La Matapédia, La Matanie, La Mitis et Rimouski-Neigette. Quant à Mme Roy, elle couvrira les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et des Basques. Deux sous-comités « Travailleurs de rang » correspondant à ces territoires assisteront les travailleuses de rang afin de faciliter leur intégration dans leur milieu et de mieux identifier les priorités locales. Ces comités sont composés de représentants des syndicats locaux, du MAPAQ, des CPS, des MRC et de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.