Un bilan positif pour L’ARTERRE au Bas-Saint-Laurent

Photo : Naseem Buras (Unsplash.com).

Après plus de 18 mois d’implantation de L’ARTERRE au Bas-Saint-Laurent, les retombées concrètes dans le milieu agricole se font sentir. À ce jour, près de 200 personnes ont bénéficié du service de jumelage et d’accompagnement personnalisé offert par les deux agents de maillage de L’ARTERRE Bas-Saint-Laurent.

Plusieurs actions de promotion ont été déployées sur le territoire et à l’extérieur du Bas-Saint-Laurent. Plus de 45 visites de jumelage entre candidats ont également été réalisées. Ce sont six ententes de jumelage qui sont en cours de négociation et quatre jumelages qui ont été complétés avec succès, dont un transfert d’entreprise réussi.

La cession et l’acquisition d’une entreprise agricole sont l’aboutissement d’un long processus de réflexion et de travail de la part des cédants et des aspirants. L’accompagnement qu’offre L’ARTERRE Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec les autres organismes sur le territoire, tels que le Centre régional d’établissement en agriculture (CRÉA) du Bas-Saint-Laurent, facilite le processus et offre un encadrement qui aide les candidats à compléter les différentes étapes de leur démarche.

Rappelons que L’ARTERRE privilégie l’établissement de la relève et de la reprise de fermes qui n’ont pas de relève identifiée afin d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec. L’ARTERRE se distingue par la création d’une banque d’aspirants agriculteurs et d’une banque de propriétaires cédants. Porté par les huit MRC du Bas-Saint-Laurent depuis 2018, L’ARTERRE est un service gratuit. Pour en savoir davantage sur L’ARTERRE et le répertoire des terres et des aspirants-agriculteurs inscrits à la grandeur du Québec, consultez le site Internet www.arterre.ca.