Un marchand-propriétaire de 25 ans chez Provigo Saint-Pascal

Gabriel Landry prend la relève de Louis Grenier au Provigo de Saint-Pascal. Originaire de l’endroit, Gabriel Landry, 25 ans, est revenu vivre dans la région après ses études.

Il a d’abord été gérant d’épicerie chez IGA, puis assistant-gérant chez Provigo. Lorsque le poste de marchand-propriétaire est devenu disponible, il a tenté sa chance et est passé à travers le processus d’entrevues, avec succès.

« Je suis très axé sur le local et la présence dans la communauté. Cela se traduira bien sûr par la disponibilité de produits locaux à l’épicerie et dans la façon de s’investir et de commanditer les projets dans la région », a dit Gabriel Landry.