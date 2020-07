Un spectacle déambulatoire à La Pocatière

La Ville de La Pocatière est heureuse de présenter le premier spectacle déambulatoire sur son territoire, le dimanche 19 juillet à 19 h. L’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau présentera ce spectacle ambulant, d’une durée de 90 minutes, ayant pour point de départ la 4e avenue Painchaud, face à la Résidence Hélène Lavoie.

À bord de son camion-spectacle, l’artiste empruntera la 4eAvenue Painchaud jusqu’au stationnement de l’église où il y aura un court arrêt. Le spectacle reprendra sur la 11e avenue Bouchard, pour rejoindre ensuite la rue de la Vigie avec un arrêt dans le rond-point et continuera ensuite sur la 9e rue boulevard Desrochers jusqu’au stationnement du Centre Bombardier, du côté du terrain de baseball. Il fera ensuite un arrêt directement sur la 9eRue face au parc intergénérationnel Desjardins le temps de quelques succès. Veuillez noter que la rue sera fermée à la circulation automobile entre la 9e avenue Proulx et la 6e avenue Pilote entre 19 h 45 et 20 h.

Ce spectacle, organisé en collaboration avec la Salle André-Gagnon, se terminera à la Maison du Kamouraska avec le fleuve comme toile de fond.

La Ville invite la population à privilégier les déplacements à pied et à vélo lorsque cela est possible ou à utiliser les rues avoisinantes pour le stationnement lorsque cela est nécessaire. Elle désire également rappeler aux citoyens que les mesures de distanciation physique sont importantes, que les participants doivent rester sur les trottoirs et que le port du masque est grandement recommandé.

La Ville de La Pocatière souhaite que la population participe en grand nombre à ce spectacle afin de confirmer la réputation d’hospitalité de notre région et ainsi accueillir dignement cet artiste québécois.