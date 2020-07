Une autre victoire pour les Escaladeurs

Jimmy Catellier et Louis-Félix Pelletier ont frappé des coups de circuit de deux points chacun (Catellier en 5e et Pelletier en 7e) pour diriger les Escaladeurs de La Pocatière vers une victoire de 4 à 1 sur le Bérubé GM de Trois-Pistoles.

La réplique du Bérubé GM est survenue en sixième manche sur le roulant de Thomas Morin qui a poussé Simon Rousseau au marbre. Martin Bossé a été des plus efficaces durant son séjour de six manches au monticule pour que les six coups sûrs qu’il a accordés ne coûtent qu’un seul point.

Les Escaladeurs cumulent actuellement quatre victoires en autant de matchs joués. Ils sont deuxièmes au classement de la Ligue senior Puribec.