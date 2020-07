Une tournée post-déconfinement pour Marie-Eve Proulx

Marie-Eve Proulx. Photo : Courtoisie.

La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, s’est déplacée le 10 juillet dernier dans sa circonscription afin de rencontrer les résidents et employés de la Résidence Hélène Lavoie, l’équipe de la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet (CCKL) ainsi que les employés et dirigeants de l’entreprise Rousseau Métal.

En début de matinée, la députée s’est rendue à la Résidence Hélène Lavoie dans le but de souligner le courage, la patience ainsi que la résilience des ainés durant cette pandémie. Puisque la priorité demeure la sécurité des résidents, les rencontres se sont déroulées à l’extérieur, avec masques et respect de la distanciation physique. La députée a également tenu à offrir des cartes de souhaits à tous les résidents pour leur témoigner son respect et son admiration.

Une rencontre s’est aussi tenue avec les responsables de la CCKL. L’objectif de ce rendez-vous était de prendre le pouls de la situation des entrepreneurs de la région, à la suite du déconfinement. La CCKL a grandement remercié la députée pour son apport et son soutien durant la pandémie.

Finalement, Marie-Eve Proulx a eu la chance de visiter les nouvelles installations sanitaires de l’entreprise Rousseau Métal de Saint-Jean-Port-Joli. Ayant une grande préoccupation pour la santé de leurs employés, les propriétaires de l’entreprise se sont munis entre autres d’une caméra thermique et de portes automatiques en plus d’avoir respecté toutes les mesures sanitaires demandées par la Santé publique. La ministre a d’ailleurs mentionné que Rousseau Métal était un exemple à suivre pour toutes les entreprises du Québec.

« Je suis très heureuse de pouvoir retrouver les citoyennes et citoyens ainsi que les organismes de Côte-du-Sud. Mon équipe et moi avons rencontré différentes organisations qui nous ont fait part de leurs préoccupations quant aux mois à venir », a-t-elle déclaré.