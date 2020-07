Vol dans un dépanneur de Saint-Marcel-de-L’Islet

Le 25 juillet dernier, vers 1 h du matin, a eu lieu une introduction par effraction dans un dépanneur d’Armagh dans Bellechasse ; et un scénario similaire s’est répété deux heures plus tard cette fois dans un dépanneur de Saint-Marcel-de-L’Islet. Ce sont principalement des paquets de cigarettes qui ont été dérobés aux deux endroits.

La nuit même, les policiers de la MRC Bellechasse ont procédé à l’arrestation de trois suspects dans un véhicule, soit deux hommes âgés dans la vingtaine, et une femme, âgée de 18 ans. À la suite de leurs interrogatoires, la femme et un homme ont été remis en liberté et devront se présenter à la Cour à une date ultérieure. L’autre suspect comparaît aujourd’hui au palais de justice de Montmagny.

Deux autres suspects reliés à ces vols ont également été arrêtés par la suite, mais ils ont été libérés sous promesse de comparaître. L’enquête se poursuit dans ce dossier.