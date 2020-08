10 conseils pour une maison plus écoénergétique

Vous avez la protection de l’environnement à cœur ? Apprenez-en davantage sur les maisons écoénergétiques et les bons gestes à adopter chez soi pour réduire son empreinte écologique, grâce à Promutuel Assurance.

La protection de l’environnement est une lutte collective dans laquelle chacun peut jouer un rôle important. Chaque petit geste compte et c’est pourquoi opter pour des habitudes de vie plus écologiques est une excellente façon de contribuer à la protection de la planète.

Vivre dans une maison écoénergétique est une manière de réduire son empreinte écologique au quotidien qui présente aussi des avantages économiques à long terme. Vous aimeriez rendre votre mode de vie encore plus durable et respectueux de l’environnement ? Promutuel Assurance vous dévoile 10 conseils pour rendre votre résidence plus écoénergétique.

Qu’est-ce qu’une maison écoénergétique ?

Tout d’abord, bien comprendre le concept d’une maison écoénergétique vous aidera à adopter les bons gestes pour minimiser l’impact de votre mode de vie sur l’environnement. Quelle est donc la définition d’une maison écoénergétique ?

Premièrement, de façon générale, une maison écoénergétique est une maison « heureuse ». Plus précisément, elle possède des caractéristiques qui favorisent l’efficacité énergétique et le maintien d’un foyer heureux et sain, notamment l’étanchéisation à l’air, un système d’éclairage LED et des électroménagers ainsi qu’un équipement certifiés ENERGY STAR ou à haut rendement.

De plus, il est important de savoir que toutes les maisons, vieilles comme neuves, peuvent être écoénergétiques. Il est possible de rénover une construction plus ancienne de façon à ce qu’elle devienne plus écologique, tout comme il est possible de construire une nouvelle résidence selon des normes environnementales préétablies. Les maisons répondant à ces normes peuvent être certifiées LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa), ce qui procure certains avantages à leurs propriétaires, dont une meilleure valeur de revente.

Finalement, le but ultime d’une maison écoénergétique est d’être respectueuse de l’environnement, tout en étant rentable, confortable, saine et en procurant de la valeur à ses propriétaires. En bref, la construction et les appareils de l’habitation écoénergétique ainsi que les habitudes écologiques de ceux qui y vivent agissent ensemble pour diminuer la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’empreinte carbone de la maison.

10 façons pour avoir une maison plus écoénergétique

Puisque l’aspect écoénergétique d’une résidence est déterminé non seulement par sa construction et son équipement, mais aussi par les habitudes de vie de ses résidents, il est possible de rendre votre maison plus écoénergétique en adoptant des gestes plus verts et en la dotant de technologies plus respectueuses de l’environnement. Voici 10 conseils à adopter pour une maison plus écologique :

1. Réduisez l’usage de la lumière artificielle

Une bonne façon de diminuer votre consommation d’énergie est d’optimiser votre utilisation de la lumière naturelle durant le jour en laissant vos lumières éteintes. L’aménagement stratégique de vos espaces intérieurs peut jouer un grand rôle dans la luminosité de votre maison. Éviter d’obstruer les sources de lumière naturelle avec des meubles, opter pour des couleurs claires sur les murs et installer des miroirs à des endroits stratégiques sont toutes des astuces pour maximiser la quantité de lumière naturelle dans votre maison.

De plus, optez pour un système d’éclairage LED ou certifié ENERGY STAR qui utilise jusqu’à 75 % moins d’énergie et est beaucoup plus durable. Les ampoules LED sont également recyclables !

2. Optez pour des électroménagers écoénergétiques

Une excellente façon de réduire votre consommation d’énergie et d’eau est d’opter pour des électroménagers qui portent le symbole ENERGY STAR. Pour faire le bon choix, apprenez à lire l’étiquette EnerGuide avant d’entreprendre votre magasinage.

Autre geste facile : laissez sécher votre vaisselle à l’air libre plutôt que d’utiliser la fonction de séchage de votre lave-vaisselle et privilégiez, autant que possible, le séchage à l’air de vos vêtements (avec une corde à linge ou un support intérieur).

3. Contrôlez mieux la température de votre maison

Saviez-vous que pour chaque degré au-dessus de 20° C, vous consommez entre 2 % et 5 % plus d’énergie en chauffage ? Le confort thermique se situe entre 18° et 21° C. Lorsque vous quittez la maison, assurez-vous de baisser vos thermostats de 2° à 4° C.

Investir dans des thermostats intelligents vous assure un confort à l’année, mais peut aussi vous faire économiser gros sur votre facture d’électricité. Contrôlables à distance depuis votre téléphone intelligent et ayant la capacité de vous donner des conseils écoénergétiques selon vos habitudes, ils offrent des avantages très intéressants.

4. Débranchez vos appareils

Avez-vous déjà entendu parler de l’alimentation fantôme ? Il s’agit de l’énergie qu’utilisent vos appareils branchés aux câbles et prises d’alimentation lorsqu’ils sont éteints. En débranchant les appareils ménagers que vous n’utilisez pas (ex. : bouilloire, grille-pain, radio, etc.), vous pourriez économiser jusqu’à 10 % sur la consommation d’énergie de votre maison.

5. Réduisez votre consommation d’eau chaude

Après le chauffage, l’eau chaude est la deuxième utilisation d’énergie résidentielle la plus coûteuse. De plus, une famille moyenne utilise environ 225 litres d’eau chaude par jour. Réduisez l’usage de l’eau chaude en lavant vos vêtements à l’eau froide, en programmant votre lave-vaisselle en mode « éco », en prenant des douches de 5 minutes et en installant des robinets à faible débit.

6. Optimisez l’étanchéisation de votre résidence

Une bonne étanchéisation à l’air est une caractéristique importante d’une maison écoénergétique. Assurez-vous que vos portes, vos prises de courant, vos fenêtres et vos bouches d’aération sont étanches à l’air et faites appel à un professionnel pour une meilleure étanchéisation de la construction générale de votre maison.

Au moment de remplacer vos fenêtres, optez pour des modèles certifiés ENERGY STAR qui vous feront économiser jusqu’à 8 % sur votre facture d’électricité, et ce, chaque mois.

7. Faites isoler votre propriété

Une excellente isolation thermique est un élément essentiel d’une maison écoénergétique. En hiver, elle garde la chaleur à l’intérieur et, en été, elle empêche celle-ci d’entrer. Il est important de bien isoler votre habitation et de vous assurer que le système d’isolation est le même pour toutes les surfaces et les pièces.

8. Installez une ventilation mécanique

Une maison écoénergétique offre un climat et un air ambiant sains. Ces deux éléments sont seulement possibles via un système de ventilation mécanique (en C ou en D) qui permettra de rafraîchir efficacement votre propriété et d’assurer une meilleure qualité de l’air.

9. Passez à la maison ultra écoénergétique

Une maison ultra écoénergétique, aussi appelée « verte » ou « écologique », allie les caractéristiques d’une maison écoénergétique (construction, électroménagers et éclairage écoénergétiques) à des systèmes d’énergies renouvelables et à un aménagement paysager stratégique qui permet de diminuer encore plus ses émissions de GES et son empreinte carbone.

Le chauffe-eau et l’électricité solaires sont de bons exemples de systèmes d’énergie renouvelable. En ce qui concerne l’aménagement extérieur, les arbres feuillus limitent les gains de chaleur en été et laissent entrer les rayons de soleil en hiver, les conifères sont de bons isolants contre les intempéries hivernales et plusieurs arbustes comme les vignes sont utiles pour créer de l’ombre.

10. Déménagez de façon écoresponsable

Finalement, une dernière façon de réduire votre empreinte écologique, en ce qui concerne l’utilisation de votre habitation, est de déménager de manière écoresponsable. Plus de 60 000 tonnes de déchets sont produites à Montréal chaque année autour du 1er juillet. Plusieurs gestes écologiques simples comme l’utilisation d’emballages réutilisables ou recyclables et le transport responsable de vos biens peuvent grandement contribuer à renverser cette statistique préoccupante.

De plus, pourquoi ne pas profiter de votre déménagement pour apporter des changements à vos habitudes de vie ? Nouvelle maison, nouveaux comportements écoresponsables !

Les avantages d’une maison écoénergétique

La demande pour les maisons écoénergétiques est à la hausse, et ce, non seulement auprès des personnes ayant l’environnement à cœur, mais aussi auprès du grand public. En plus d’être écologiques, elles présentent d’autres avantages importants :

1. Un financement à l’achat et d’autres avantages financiers

Certaines municipalités accordent un crédit de taxes foncières aux acheteurs de maisons certifiées LEED. De plus, quelques institutions financières leur offrent un appui financier sous forme de remises en argent à l’achat, mais aussi pour des rénovations écoénergétiques.

2. Des économies de coûts

Les coûts liés à l’achat, aux rénovations, aux appareils d’une maison et à la certification d’une maison écoénergétique sont, de façon générale, plus élevés. Toutefois, à long terme, les propriétaires de ces habitations « vertes » réalisent des économies de coûts importantes, notamment sur les factures d’électricité et d’eau.

3. Une meilleure valeur de revente

La valeur de revente d’une maison écoénergétique est supérieure de 5 % à 10 % à celle d’une maison traditionnelle. La demande pour ce type de propriété étant à la hausse, le retour sur investissement risque de devenir de plus en plus intéressant avec le temps.

4. Un foyer plus sain

La maison écoénergétique est reconnue pour contenir moins d’allergènes et offrir un air ambiant de qualité supérieure à celui d’une maison standard.

Rénovations de votre maison ? Prévenez votre assureur !

Vous avez acheté une maison écoénergétique ? Vous planifiez faire des rénovations sur votre propriété pour la rendre plus écologique et durable ? Parlez-en à votre assureur qui pourra vous expliquer les impacts sur votre assurance habitation. Vous pourriez bénéficier d’un rabais sur votre prime ou encore avoir besoin d’options spécifiques à votre type d’habitation.