Le 14 août vers 14h30, un policier de la MRC Kamouraska a capté un automobiliste qui circulait à 127 km/h dans une zone de 50 km/h dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Le conducteur, âgé de 22 ans, de St-Gabriel a reçu un constat d’infraction au montant de 1458$ et 14 points d’inaptitude. De plus son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Rappelons que la vitesse est l’une des principales causes de collisions sur la route au Québec, les conducteurs peuvent faire une différence et contribuer à l’amélioration du bilan routier en ralentissant.