Club de golf Saint-Pacôme : Journée porte ouverte au terrain de pratique

Photo : Courtoisie Jean-Louis Violette.

Une journée porte ouverte au nouveau terrain de pratique du Club de golf Saint-Pacôme aura lieu le samedi 15 août prochain.

Trois activités gratuites ayant pour objectif de faire découvrir ces nouvelles installations sont prévues durant la journée.

La première, une activité d’animation ludique de 9 h à 10 h 30, s’adresse aux jeunes de 10 ans et moins accompagnés d’un parent ou d’un adulte. Une seconde, s’adressant cette fois aux jeunes de 11 ans et plus est prévue de 10 h 30 à 12 h et impliquera un concours d’habiletés. La troisième, de 13 h 30 à 16 h, est réservée membres, nouveaux et anciens, donateurs et partenaires qui ont rendu ce projet possible, adultes qui désirent s’initier au golf, de même que les administrateurs et les employés du Club de golf Saint-Pacôme.

Balles de pratique et bâtons seront fournis durant ces trois activités et un goûter sera servi à la toute fin. Des photographies et/ou vidéos pourront être produits pendant l’activité et diffusés à des fins de publicité pour le Club de golf Saint-Pacôme.

Veuillez noter que les directives de santé publique dues à la COVID seront respectées. L’inscription est obligatoire jusqu’au jeudi 13 août, 16 h, à la boutique du Club de golf ou par téléphone au 418 852-2395 poste 1.