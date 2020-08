Concert maritime en plein air avec le groupe Brise-Glace

25

Afin de respecter toutes les consignes sanitaires émises par la santé publique, l’organisation a accueilli le nombre permis de personnes sur le site. Pour bonifier l’événement, celui-ci a été diffusé en direct sur Facebook permettant ainsi de rejoindre un plus grand public et contribuer au succès de ce concert maritime en plein air. Le groupe Brise-Glace a vu le jour en 2014 composé de deux Bretons, d’un Picard et d’un Québécois qui unissent leur voix à l’accordéon, au banjo et à la guitare afin de partager le chant de travail de la vie maritime et l’imaginaire de celui-ci. Les spectateurs ont eu droit à une offre musicale vivifiante et partagée, leur énergie communicative et leur répertoire maritime traditionnel et contemporain faisant ainsi honneur à la vie des marins d’hier à aujourd’hui a su combler les spectateurs. La Fête des chants de marins donne rendez-vous du 12 au 15 août 2021.