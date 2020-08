Concours de sculpture de bois de grève : créativité au menu

Volet Adulte, 1er Prix : « Le cormoran » de la famille Bérubé-Rousseau.

Créative et surprenante, l’édition 2020 du Concours de sculpture de bois de grève à la Chapelle du Quai de Rivière-Ouelle s’est terminée le samedi 22 août.

Trois prix ont été décernés à la catégorie « Adultes » (16 ans et plus) et un prix a été réservé à la catégorie « Jeunesse » (moins de 16 ans). Les membres du jury ont évalué les œuvres de manière indépendante avec les critères suivants : Originalité, Qualité visuelle ; Qualité technique ; Impression générale et Résultats des 98 votes « Coups de cœur du public ». Les quatre œuvres gagnantes ont été retenues en premier consensus.