Coupe Desjardins Ronde 1 : Le club de golf Saint-Pacôme au premier rang

La première ronde de la Coupe Desjardins avait lieu le dimanche 9 août au club de golf Saint-Pacôme. Sous un soleil radieux et avec des conditions de terrain idéal, les joueurs et joueuses des quatre clubs de la région ont joué de l’excellent golf, ce qui se traduit par un classement très serré.

Après cette première ronde, Saint-Pacôme est premier avec dix points, Saint-Jean-Port-Joli deuxième avec huit points, Montmagny troisième avec sept points et Saint-Pamphile ferme la marche en quatrième place avec trois points.

Voici les joueurs et joueuses des équipes qui ont remporté leur partie : Montmagny — l’équipe de Réjean Côté et Sylvain Lamarre, Eric Thiboutot et Guy Bernier, Pierre et Marc Fréchette; Saint-Pamphile — l’équipe de Daniel Gagnon et Lucas Pellerin; Saint-Pacôme — l’équipe de Dany Lord et Pier-Luc Milliard, Jean Grenier et Marco Pelletier, Lucie Bossé et Sylvie Pelletier, Michael Laboissonnière et Guy Chamberland, Carl Dionne et Jean-Philippe Hudon; Saint-Jean-Port-Joli — l’équipe de François Bouffard et Nicolas Deschênes, Jason St-Laurent et Hervé Caron, Sebastien Langlois et Sylvain Gamache.

La ronde finale de la Coupe Desjardins aura lieu le dimanche 6 septembre au club de golf Trois-Saumons.