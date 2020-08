COVID-19 : Réouverture de la clinique de dépistage à La Pocatière

La nouvelle clinique de dépistage de la COVID-19 à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a procédé à la réouverture de ses cliniques de dépistages de la COVID-19 sur son territoire, en date du 3 août. Celle de La Pocatière reprend donc du service et déménage au 956, 12e Avenue Boulevard Dallaire, dans le bâtiment voisin de l’école polyvalente.

Ouvertes de 8 h à 16 h, tous les jours de la semaine, il est préférable de s’y présenter sur rendez-vous, à l’heure exacte, afin d’éviter les files d’attente aux cliniques. Les rendez-vous se prennent par téléphone au 1 877 644-4545. Si la ligne est occupée, les personnes sont invitées à laisser un message, elles seront rappelées dans les heures qui suivent.

La réouverture de ces cliniques vise principalement à dépister, sur une base volontaire, des personnes asymptomatiques faisant partie des groupes considérés « plus à risque » par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les 15 à 34 ans, dont une recrudescence de cas positifs à la COVID-19 est observée ailleurs au Québec, sont le premier groupe d’individus à qui il sera recommandé de se faire dépister. D’autres groupes jugés « prioritaires » seront aussi invités à faire de même lors de points de presse subséquents qui seront tenus par le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé.

Capacité

La conseillère cadre aux communications stratégiques à la présidence-direction générale et relations avec les médias du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Ariane Doucet-Michaud, mentionnait que la capacité de dépistage dans les cliniques désignées était de 750 tests par jour, sans parler des dépistages effectués en CHSLD, à l’hospitalisation et en chirurgie.

« Pour le moment, nous réalisons environ 150 à 200 tests par jour depuis les dernières semaines. Nous serons donc prêts à en réaliser davantage advenant un changement à notre situation épidémiologique ou à des dépistages ciblés », a-t-elle ajouté.

Deux nouveaux cas positifs à la COVID-19 se sont ajoutés aujourd’hui au Kamouraska, portant le total à 10 depuis le début de la pandémie. Deux autres sont aussi enregistrés dans la MRC de Rivière-du-Loup. 70 personnes ont contracté le virus au Bas-Saint-Laurent depuis mars dernier, 65 personnes sont aujourd’hui rétablies, deux sont décédées et il n’y a toujours aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 à l’échelle régionale.