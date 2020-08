De beaux succès d’été à L’ABC des Hauts Plateaux

Des activités éducatives et ludiques ont stimulé des jeunes du Sud des MRC de L’Islet et de Montmagny tout au long de l’été.

C’est dans le respect des mesures sanitaires que L’ABC des Hauts Plateaux a offert pour la première fois de son histoire des camps d’été éducatifs et ludiques sur une période de huit semaines. En partenariat avec la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, un camp a été offert dans les locaux de la municipalité de Tourville et avec le Centre d’Entraide familial de la MRC de Montmagny, un autre a eu lieu à l’École secondaire Saint-Paul. Cette initiative se voulait un pont entre la fin mouvementée de l’année scolaire 2019-2020 et le début de l’année 2020-2021. Il nous apparaissait essentiel d’offrir des activités aux jeunes afin de combler certains retards académiques tout en leur permettant de socialiser, le tout dans une ambiance estivale.

Au total, 24 jeunes âgés entre 5 et 12 ans ont été présents trois jours par semaine dans les deux camps. Toujours dans le plaisir, ils ont pu travailler sur des notions scolaires adaptées à leurs besoins, ils ont développé leurs aptitudes sociales, ont découvert des merveilles présentes dans leur milieu de vie et ont cuisiné régulièrement leur collation et repas du dîner, dont une fondue chinoise pour souligner le Noël du campeur. Certains enfants en mangeaient pour la première fois.

Le Club de lecture TD, depuis 2013, est présent dans les Terrains de jeux des villages du Sud de L’Islet et de Montmagny. Une animatrice visite hebdomadairement les groupes de jeunes afin de leur offrir une activité ludique qui tourne autour du livre : bricolage, expérience scientifique et devinettes en sont des exemples. Le plaisir de la lecture est partie prenante de cette initiative. Cet été, ce sont 81 jeunes de cinq Terrains de jeux et de des deux camps qui ont lu et découvert de nouvelles connaissances sur le thème de Joue le jeu! Les jeunes qui ont participé aux activités ont aussi eu la chance de participer à un tirage de livres lors de la dernière animation, ce sont 24 livres qui ont été adoptés par des jeunes heureux de les gagner.

Afin de permettre aux adolescents de socialiser tout en cuisinant et en vivant de nouvelles expériences, ils sont devenus les vedettes du jeudi soir. Une dizaine d’adolescents ont animé le gazebo au centre du village de Saint-Paul-de-Montminy. Chaque semaine, ils choisissaient et préparaient leur souper et ils ont eu un chansonnier comme invité spécial, à leur demande. La musique a donc permis la socialisation pour des jeunes heureux d’être déconfinés.

L’équipe complète de L’ABC des Hauts Plateaux sera de retour en poste dès le 31 août prochain.