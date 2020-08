Dernier droit pour la nouvelle piste de BMX de Saint-Joseph

Photo : Club BMX Les Lynx du Kamouraska

Fruit d’une forte mobilisation de parents et de commanditaires, la piste de BMX régionale de Saint-Joseph-de-Kamouraska en est à sa phase finale avec une dernière corvée de finition samedi.

L’idée a germé chez des parents et des jeunes passionnés. Ils devaient se rendre à Rivière-du-Loup pour pratiquer sur la piste de BMX créée là-bas et se sont dit, pourquoi ne pas en créer une ici?

Des démarches ont été entreprises et après plusieurs mois, la piste est enfin terminée. Elle est située au centre du village, sur la route de l’Église au sud-est de l’intersection.

Il ne reste maintenant qu’à faire homologuer la piste pour qu’elle soit conforme sur le circuit provincial, ce qui permettra d’y tenir des compétitions.

«Les gens ont vraiment embarqué, on a un comité super solide et très dynamique. Même qu’au niveau du club, même si on n’avait pas notre piste à Saint-Joseph, on a 23 inscriptions pour cette année : des jeunes et des moins jeunes. On donnait nos cours à Rivière-du-Loup comme l’an dernier. Avec une piste ici, il y aura encore plus de jeunes», estime Marie-Ève Gagnon, membre du comité.

La valeur de la piste est d’environ 150 000 $. Elle a pu voir le jour grâce à de nombreuses commandites en argent, en matériaux et en temps. Le club de BMX les Lynx du Kamouraska était déjà en opération depuis deux ans, malgré l’absence de piste.

Les membres du comité BMX sont Dany Beauregard, Marie-Josée Saindon, Frédérik Bernier, Marjorie Ouellet et Marie-Ève Gagnon, supportés par les commanditaires dont Les Industries Desjardins, Les Entreprises Rémi Charest, Excavation Deschêsne, ainsi que la Caisse populaire Centre Est du Kamourasaka, MRC de Kamouraska et Municipalité de St-Joseph.

Par ailleurs, des parents se sont aussi mobilisés pour créer un «skate park» en construisant des modules pour la pratique des sports par les enfants, de plus en plus nombreux à Saint-Joseph.