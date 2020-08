Évaluations des sculptures de bois ce samedi

Le Concours de sculpture de bois de grève se tient à la Chapelle du Quai de Rivière-Ouelle. On invite la population à créer une sculpture originale faite de bois de grève et de matériaux retrouvés sur les rives du fleuve, et à la présenter au concours.

Un jury établira les 4 sculptures gagnantes à partir des critères suivants : originalité, qualité visuelle, qualité technique et coup de cœur ! Les sculptures de bois de grève sont exposées à l’extérieur. Trois prix sont réservés à la catégorie « Adultes » (16 ans et plus) et un prix est réservé à la catégorie « Jeunesse » (moins de 16 ans).

Les évaluations du jury se feront le 22 août 2020. De plus, la Chapelle du Quai, est ouverte au public. Des œuvres d’artisans et d’artistes y sont présentées. On y offre également café-goûters pour être consommés à l’extérieur.