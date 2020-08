Fleuve | Espace Danse : Chantal Caron inspirée et enracinée

Photos : Fleuve Espace Danse.

Les derniers mois ont permis à Chantal Caron, de Fleuve | Espace danse, de confirmer son désir de s’enraciner plus que jamais dans son milieu.

Plutôt que d’attendre que le confinement cesse lorsque la pandémie était à son plus fort, Chantal Caron a enchaîné les formations, ouvrant ainsi son éventail de base, et a pris le temps de s’arrêter, tout en poursuivant le montage en studio des productions. Déjà bien implantée et enracinée à Saint-Jean-Port-Joli, cette « pause » forcée lui a confirmé son désir de continuer d’avancer dans cette belle région.

« Ç’a renforcé mon lien avec ma région, définitivement. J’ai le goût de prendre le temps de réfléchir à mes projets, qui s’enchaînaient de l’un à l’autre. Ça provoque l’idée que peut-être quand tu arrêtes, il y a quelque chose en profondeur qui se dépose », a confié Chantal Caron.

Après plusieurs spectacles en salles en novembre, la récipiendaire de l’Ordre du Canada en 2018 compte exploiter encore plus l’axe « In Situ », qui veut dire en latin « sur place », dans son milieu naturel.

« Le “In Situ” prend vraiment une part importante dans mon travail, en faisant travailler mes danseurs dans la matière ou en faisant des films. Je pense qu’il va y avoir un petit peu moins de place pour les produits de salles. Je ne dis pas qu’il n’y en aura jamais, mais le but est d’affirmer encore plus mon expérience et expertise dans le “In Situ”. J’ai d’ailleurs commencé le mentorat », a dit Mme Caron.

La pandémie, malgré les difficultés qu’elle aura causées, est néanmoins une source d’inspiration, estime-t-elle. Elle amènera aussi à travailler différemment.

« Le plus difficile sera de voir comment on va composer avec les corps. En danse, il y a des portées, beaucoup de contacts. Ça va être un bel apprentissage. Au niveau des pièces de groupes, ça va nous amener ailleurs et créer d’une autre manière, il faut se réinventer et prendre conscience de ce que l’humain a comme impact sur la planète », conclut Chantal Caron.

Alors que se poursuit la postproduction de certains projets, Fleuve | Espace danse souhaite mettre en place un projet déambulatoire, en attente de confirmation.