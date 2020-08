Football collégial : Le plus gros camp d’entraînement de l’histoire récente des Gaulois

Photos : Photos sportives, Véronique Dionne.

Les Gaulois de l’ITA et du Cégep de La Pocatière n’ont jamais connu d’aussi gros camp d’entraînement automnal depuis le retour du football collégial à l’automne 2002. Avec 65 joueurs qui y prennent part actuellement, tout porte à croire que l’équipe alignera le maximum de joueurs permis pour la prochaine saison.

Cette imposante participation est le fruit d’un recrutement intensif réalisé ces derniers mois par l’organisation des Gaulois. 31 nouveaux joueurs, dont 26 recrues provenant de Québec à Gaspé viennent gonfler les rangs des vétérans cette année. L’alignement doit être composé de 55 joueurs.

« On a aussi fait du recrutement de joueurs français. Le temps qu’ils obtiennent leur permis d’étude, qu’ils arrivent et qu’ils fassent leur quarantaine obligatoire de 14 jours, il serait surprenant de les voir habillé pour un premier match à la fin août », mentionne Marc Chouinard, entraîneur-chef des Gaulois.

Autrement, la COVID-19 ne semble pas trop compliquer les choses pour le moment. Des pratiques complètes où les joueurs sont sans distanciation durant 15 minutes peuvent être réalisées à l’heure actuelle. Reste que le calendrier des matchs à être connu.

« Nos attentes sont élevées pour la saison, mais on veut surtout travailler par étape. Pour le moment, notre objectif est de se préparer pour notre premier match », déclare l’entraîneur-chef.

Il n’en demeure pas moins qu’un nombre important de recrues composera l’alignement. Toutes n’ont pas la même expérience de jeu et une adaptation à la réalité du football collégial est à prévoir. Heureusement, elles pourront s’appuyer sur la maturité de plusieurs vétérans que Marc Chouinard estime à surveiller cette année.

« William Dionne, Émile Blais, Antoine Turmel, Samuel Blouin, Isaac Lafrance, sont tous des joueurs pour qui on s’attend à une grosse saison cette année. » Sans parler du quart-arrière qui devrait surprendre, actuellement le poste le plus convoité du camp par une recrue et deux vétérans de deuxième et troisième année.

Les Gaulois de l’ITA et du Cégep de La Pocatière ont terminé leur saison avec trois victoires et cinq défaites l’an dernier. Ils sont inclinés en quart-de-finale contre les Gaillards de Jonquière.