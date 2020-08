Kamouraska : plusieurs entreprises aidées grâce au nouveau fonds PEP-COVID

Photo : Unsplash.com

Près d’une dizaine d’entreprises du Kamouraska ont bénéficié d’argent rendu disponible par la MRC de Kamouraska, qui a rapidement adapté son fonds PEP (Programme émergence projets) pour aider les entreprises à se relever du confinement du printemps.

«Dès le départ, nous nous sommes dit, «on ne laissera pas tomber nos entreprises»», raconte le maire de Saint-André Gervais Darisse.

À l’époque où il oeuvrait à la Financière agricole, il avait fait face à de nombreux défis dans le domaine acéricole au début des années 2000 et avait dû traverser une crise, en soutien aux entreprises. Cette expertise a aidé lorsqu’il a fallu trouver des solutions pour faire face à la pandémie.

«On ne voulait pas en perdre une (entreprise). Quelques-unes n’ont pas redémarré, mais on s’assurera de voir ce que ça prend pour continuer», a ajouté M. Darisse.

Le PEP existe depuis la fermeture des CLD et profitait d’un budget de 30 000 $ grâce au Fonds Région et Ruralité. La MRC a aussi allongé 85 000 $ d’un autre fonds pour porter à plus de 100 000 $ les argents disponibles pour le PEP-COVID.

«On parle d’argent pour du soutien, des études de marché, se tourner vers la vente en ligne… On offre un maximum de 5000 $ selon les projets», indique aussi M. Darisse, spécifiant qu’une bonne quantité d’entreprises sont admissibles.

Depuis le printemps, 30 000 $ ont été octroyés environ pour environ sept à huit dossiers complétés.