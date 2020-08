La Côte-du-Sud se positionne provincialement en développement des compétences numériques

Caroline Marchand et Audrey Bilodeau.

En juillet dernier, le Service aux entreprises (SAE) du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) a été mandaté par Formation Québec en Réseau (FQR), le consortium des services aux entreprises des centres de services scolaires, pour l’élaboration de contenus de formation en développement des compétences numériques.

Soulignons que cette initiative a bénéficié du remboursement complet des frais de formation par l’intermédiaire du Programme d’action concerté pour le maintien en emploi (PACME).

FQR a œuvré de pair avec la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) dans le but de mettre sur pied des contenus de formation permettant le développement des compétences numériques d’au moins 150 travailleurs affiliés à la CSD de toutes les régions du Québec. Le SAE de la Côte-du-Sud, qui se démarque par une offre de service soutenu dans le domaine de la littératie numérique, s’est vu attribuer ce mandat. Soulignons que sa clientèle se trouve principalement dans les régions de Bellechasse, Montmagny et de L’Islet.

Le projet a donc été attribué à Caroline Marchand et à Audrey Bilodeau, respectivement conseillère en formation et agente de développement au SAE de la Côte-du-Sud. L’objectif était de créer du contenu de formation pour trois usages différents de compétences numériques, c’est-à-dire communication, collaboration et animation. Plus précisément, les formations portent notamment sur les outils numériques les plus actuels tels que les rencontres virtuelles, le stockage infonuagique et les réseaux sociaux.

Chaque apprenant participe à 9 heures de formation en classe virtuelle ou en laboratoire informatique. Cet enseignement est enrichi par 6 heures d’autoformation sur la plateforme FQRenLIGNE.ca. Les activités en ligne ont été développées par l’équipe du Le SAE du Centre-du-Québec. « C’est la première centrale syndicale qui lance un projet du genre. Il est certain que ça permettra aux dirigeants syndicaux de développer leurs compétences et d’être mieux outillés pour accomplir leurs tâches », souligne monsieur Éric Thibeault, coordonnateur de FQR.

Du 24 août au 18 septembre, des formateurs provenant de différents SAE de la province auront comme mission d’offrir la formation aux dirigeants syndicaux. D’ailleurs, Audrey Bilodeau du SAE de la Côte-du-Sud enseignera à un groupe dans la région de la Chaudière-Appalaches.

« Au SAE de la Côte-du-Sud, nous croyons qu’il est nécessaire de former autant que possible la population afin que celle-ci développe toutes les compétences numériques nécessaires pour effectuer son travail. Quoi de plus satisfaisant que d’utiliser des outils numériques pour simplifier une tâche qui aurait autrement pris plusieurs heures à réaliser! Nous croyons fermement que les organisations ont tout à leur avantage de s’assurer de la compétence de leur équipe en termes de connaissance des outils numériques », mentionne Mme Caroline Marchand, conseillère en formation au SAE de la Côte-du-Sud.