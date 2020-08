La députée de Côte-du-Sud accueille une nouvelle directrice de bureau

Jocelyne Ouellet, Johanne Cyr, Marie-Eve Proulx, Marie-Frédérik Michaud et Julie Roy.

C’est avec enthousiasme que la députée de Côte-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, annonce la nomination de Mme Julie Roy au poste de directrice générale à son bureau de circonscription de Montmagny. Mme Roy entrera en fonctions ce lundi.

Originaire de la région, Mme Roy détient un baccalauréat en Droit. Depuis 5 ans et jusqu’à tout récemment, elle était directrice générale de la municipalité de Saint-Raphaël dans le comté de Bellechasse. Préalablement, elle a occupé des fonctions de direction à la MRC de Montmagny (8 ans) et au CLD de la MRC de Montmagny (4 ans).

« La connaissance du milieu municipal et du monde des affaires de Julie est un atout important qui s’ajoute à l’équipe en place. Je suis persuadée qu’elle saura relever ce défi avec brio. Mme Roy se joint à une équipe professionnelle, dévouée et disponible pour les citoyens de la circonscription. Nous lui souhaitons la bienvenue », souligne Mme Proulx.

« Je suis très heureuse de relever ce nouveau défi. Mes nouvelles fonctions me permettront de retrouver des gens avec qui j’avais du plaisir à travailler. Je souhaite contribuer à faire avancer les dossiers qui permettront une croissance démographique et économique pour notre région », exprime la nouvelle directrice.

L’expérience et les nombreuses compétences de Julie Roy, de même que sa formation en droit, contribueront assurément à l’évolution et à l’avancement des différents et nombreux dossiers en cours dans la circonscription de Côte-du-Sud.

Mme Roy vient ainsi compléter l’équipe maintenant composée de : Julie Roy, directrice, Johanne Cyr, attachée politique, Jocelyne Ouellet, adjointe administrative et Marie-Frédérik Michaud, attachée de presse.