La députée de Côte-du-Sud de passage à Saint-Pamphile

La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, poursuit ses visites dans la circonscription. La semaine dernière, elle était de passage dans la MRC de L’Islet où elle a tenu plusieurs rencontres.

Mme Proulx et son équipe se sont d’abord rendues à l’hôtel de ville de Saint-Pamphile afin de rencontrer le maire, M. Mario Leblanc, ainsi qu’Alexandra Dumont, la directrice générale de la municipalité. M. Leblanc et Mme Dumont ont présenté à la députée l’état de situation en temps de pandémie et les grandes lignes d’un plan de relance économique pour la municipalité.

Par la suite, Mme Proulx a rencontré Francis Simard, propriétaire du dépanneur Boni-Soir de Saint-Pamphile afin de prendre connaissance des investissements importants qui ont été faits pour le réaménagement des infrastructures du dépanneur.

Aussi, elle s’est déplacée sur le chantier des entreprises Denis Leblanc pour les travaux d’excavation de la cour extérieure de l’école primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile. La députée a pu ainsi discuter avec M. Leblanc, propriétaire des entreprises Denis Leblanc ainsi que la directrice générale de l’école primaire, Mme Karine Bourgault. Ils ont échangé sur le plan d’action de la prochaine rentrée scolaire et la relance économique.

Pour bien terminer la journée, la députée de Côte-du-Sud a dîné au centre sportif Le Jasmin avec le maire de Tourville, M. Benoit Dubé. Ils se sont entretenus sur des sujets d’actualités de la municipalité.

Ces rencontres ont également permis à la députée de présenter la nouvelle directrice de bureau de comté, Julie Roy.