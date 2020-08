La Pocatière planifie la réfection de la 4e Avenue

La Ville de La Pocatière vient de franchir une autre étape dans la planification de la réfection éventuelle de la 4eAvenue, son artère commerciale principale. L’assistance d’un consultant en urbanisme a été entérinée par résolution lors de la dernière séance du conseil municipal.

« Il s’agit d’une étape de plus avant d’en venir à une consultation beaucoup plus large auprès de la population et des commerçants », a indiqué le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon.