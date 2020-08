Lancement du mouvement J’apprends local

Entreprise Denis Leblanc a bénéficié des services en formation continue du SAE de la Côte-du-Sud. Photo : Denis Leblanc

Dans la foulée des campagnes d’achat local qui ont été lancées un peu partout à travers la province, le Service aux entreprises (SAE) du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) lance une initiative qui met en vedette l’apprentissage local.

Force est de constater que, plus il y a de gens qui se forment dans la région, plus il est possible d’offrir une grande variété de formations. Que ce soit pour de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle ou de la formation continue, la population de la Côte-du-Sud peut compter sur plusieurs formations qui pourraient répondre à ses besoins, ici, à quelques minutes de chez elle.

« Nous comprenons que dans certains cas particuliers, les gens doivent se tourner ailleurs pour trouver une formation dont ils ont besoin, mais avant de passer à cette étape, nous invitons la population à contacter nos équipes qui pourraient trouver la solution gagnante », mentionnent Audrey Bilodeau et Caroline Marchand, instigatrices du mouvement J’apprends local.

Les établissements du CSSCS ont la possibilité d’être grandement flexibles aux besoins de leur clientèle. Il s’agit d’un avantage par rapport aux établissements des grands centres. Concrètement, on peut faire référence à Entreprise Denis Leblanc de Saint-Pamphile dont le propriétaire, M. Leblanc, s’est référé au SAE pour une formation touchant les normes forestières et les chemins forestiers. N’ayant pas cette formation sur sa programmation régulière, le SAE a tout de même répondu rapidement au besoin de M. Leblanc en coordonnant une formation mettant en vedette un formateur chevronné qui a su proposer un contenu adapté aux besoins du client.

Toujours du côté du SAE où il est également question de formations continues offertes aux individus, la flexibilité est à un point tel que l’individu peut faire part de son besoin et l’équipe de conseillers en formation trouve un formateur et met en place des contenus appropriés aux besoins du candidat. Il s’agit d’un scénario possible lorsqu’une formation ne fait pas partie de la programmation annoncée par le SAE. Plusieurs de ces formations sont d’ailleurs admissibles à de l’aide financière.

Pour toute question ou pour télécharger le logo J’apprends local afin d’en faire la promotion ou de l’utiliser sur leurs plateformes, les personnes et organismes intéressés peuvent consulter le https://sae.cscotesud.qc.ca/japprends-local/.