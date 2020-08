Le Buro Grill & Bar fait peau neuve

Photo : Maxime Paradis.

Le Buro Grill & Bar de La Pocatière a profité de la COVID-19 pour faire peau neuve. Les habitués peuvent d’ailleurs savourer ce nouveau décor depuis la réouverture du resto-pub, le 17 juillet dernier.

Prévues initialement sur trois phases, ces rénovations ont finalement été toutes réalisées durant la période de confinement et terminées juste à temps pour la réouverture. Peinture, planchers, décoration, salles de bain, salle à manger, bar, terrasse, système de son, tout a été revampé au goût du jour, et le menu, bonifié.

« On reste toujours dans la thématique de la bouffe de pub avec des assiettes copieuses, mais on a ajouté de nouveaux burgers, de nouvelles poutines, des tartares et un “mac and cheese” qui est fort populaire auprès de la clientèle », mentionne le propriétaire, Vincent Bérubé.

Malgré les restrictions liées à la COVID-19, ce dernier ajoutait que la clientèle était au rendez-vous et que le nouvel environnement faisait l’unanimité, autant auprès d’elle que des employés. Une ouverture officielle serait dans les plans lorsque les directives sanitaires édictées par la santé publique seront assouplies.