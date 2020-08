Le Projet Pères survivra

Une activité du Projet Pères.

Après avoir annoncé sa fin en mai dernier, le Projet Pères a agréablement surpris plusieurs de ses membres en annonçant son retour ces jours-ci.

Après cinq années d’activité, le Projet Pères de la Maison de la famille n’avait pas vu son financement être renouvelé. Le projet avait pour but de promouvoir la place et le rôle des pères dans la région du Kamouraska.

Les réactions avaient été nombreuses à l’annonce de la fin de l’activité. Un parent avait même écrit une lettre d’une page complète en réaction à cette fin abrupte.

Le financement n’est toujours pas renouvelé, mais une solution a été trouvée… pour le moment.

«Le conseil d’administration a réussi, dans les coffres mêmes de la Maison de la famille, à grappiller des sous à gauche et à droite pour m’offrir 21 heures par semaine», a dit François Gérardin, coordonnateur.

Le projet prévoit des activités pères-enfants, des causeries pour les pères, un pied dans les cours prénataux du CISSS, l’action Parler Parent, des causeries pour maman, des concours photos, etc.

Avec le retour des activités, on mettra l’accent sur les nouveaux pères.

«On va essayer de maximiser le travail avec les nouveaux papas. Ce sera le nerf de la guerre. Oui, on va continuer les Veillées de pères et les activités avec les pères et leurs enfants plus vieux, mais on va vraiment s’attarder aux nouveaux papas», a ajouté M. Gérardin.

Il s’agit d’une solution temporaire pour l’instant, le conseil tentera toujours de trouver du financement à plus long terme pour assurer la pérennité du Projet Pères.